Atletica, Filippo Tortu: “Voglio correre sotto i 10”. Il mio personale è vecchio, sono in condizione” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Filippo Tortu farà il proprio esordio stagionale al Kip Keino Classic, Meeting di Nairobi che andrà in scena sabato 7 maggio nella capitale del Kenya. Il Campione Olimpico della 4×100 si cimenterà sui 100 metri, sarà un’occasione per iniziare al meglio questa annata agonistica dove si concentrerà in particolar modo sul mezzo giro di pista. L’azzurro è intervenuto ai microfoni di Sky: “Sto molto bene. Abbiamo lavorato davvero tanto. Sarà una settimana importante perché prima gareggio a Nairobi e poi a Doha, farò i 100 e poi i 200. Proveremo tutto quello che c’è da capire per iniziare la stagione e decidere come svolgerla, come continuarla e capire su cosa migliorare“. Filippo Tortu non si tira indietro e ha svelato l’obiettivo di volere migliorare il proprio personale sui 100 metri: è stato il primo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022)farà il proprio esordio stagionale al Kip Keino Classic, Meeting di Nairobi che andrà in scena sabato 7 maggio nella capitale del Kenya. Il Campione Olimpico della 4×100 si cimenterà sui 100 metri, sarà un’occasione per iniziare al meglio questa annata agonistica dove si concentrerà in particolar modo sul mezzo giro di pista. L’azzurro è intervenuto ai microfoni di Sky: “Sto molto bene. Abbiamo lavorato davvero tanto. Sarà una settimana importante perché prima gareggio a Nairobi e poi a Doha, farò i 100 e poi i 200. Proveremo tutto quello che c’è da capire per iniziare la stagione e decidere come svolgerla, come continuarla e capire su cosa migliorare“.non si tira indietro e ha svelato l’obiettivo di volere migliorare il propriosui 100 metri: è stato il primo ...

