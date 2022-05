Assedio ad Azovstal | Kiev | «L’acciaieria resiste agli attacchi russi» Mosca annuncia un corridoio umanitario per i civili

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Le forze ucraine starebberondo all’russo ad. Nella mattina di oggi le forze diavrebbero fatto irruzione nella struttura. Secondo quanto riferisce Ukrainska Pravda, sono in corso pesanti combattimenti all’interno dell’edificio in cui sono asserrati i militari ucraini, con il battone Azov e i marines del 36esimo battone. Il ministro degli Esteri di, Dmytro Kuleba, ha però specificato che le forze ucraine stanno tenendo testa ai. All’interno delsono rimasti ancora diversi, dopo che ieri circa 150 erano stati evacuati grazie algestito dalle agenzie delle Nazioni Unite. I media ...

Christianzu76 : @VivoLibera @cristin86212732 L'esercito ucraino ha 255.000 effettivi, il battaglione #Azov ne ha 2.500, dubito che… - smilypapiking : RT @jacopogiliberto: mariupol. dopo ore di bombardamento a tappeto, ora i russi stanno stringendo l'assedio finale agli ucraini asserragl… -

