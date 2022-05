(Di mercoledì 4 maggio 2022)questa settimana è stata intervistata da Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano. La showgirl è reduce dal ruolo dinello show La Pupa e il Secchione (la finalissima è andata in onda ieri sera) e queste sono le sue parole al riguardo: “Mi piace far sorridere, stuzzicare, provocare una reazione. Certo, poi mi trovo davanti una Flavia Vento, che mi fa un po’ pena perché ormai è la parodia di sé stessa. Sono stata sgridata perché le ho detto che la odio, ma mi riferivo al personaggio che incarna, non a lei che nemmeno conosco. . La tv dursiana mi piace, Barbara mette al centro la sua umanità e la prendono in giro perché dice “col cuore”. Ma lei il cuore ce lo mette davvero”. Ma se il ruolo dia La Pupa e il Secchione è stato per lei un successo, quello del Grande Fratello Vip lo ...

Advertising

95_addicted : RT @fraversion: il rapporto con Corrado e Vianello, Mike che la trattava come una figlia (pure dopo l'episodio della pelliccia), le liti in… - BITCHYFit : Antonella Elia: “Maria De Filippi non lo ha querelato, il GFVip da opinionista? Un fallimento” - Antonellaeliso1 : RT @AntonellaEliaFC: Signore e signori, Antonella Elia e Giucas Casella! ?? “CHI SENTIRÀ?” #LaPupaEIlSecchioneShow - LuciaBusato : @sun_sara_ @carmelitadurso @Soleil_stasi Giuria azzeccattissima, a parte Antonella Elia solita acida zitella invidi… - profilodimirko : Antonella Elia si racconta e racconta le mille versioni di sè stessa a @fraversion. Una vita e una carriera con al… -

Infatti Barbara D'Urso l'ha voluta al suo fianco come opinionista insieme ade Federico Fashion Style. Diverse settimane fa, l'ex concorrente è stata presente in qualità di ospite a ...ha ricoperto il ruolo di opinionista sia per Alfonso Signorini sia per Barbara d'Urso , e non ha nascosto una certa preferenza. Non ha detto in modo palese di preferire uno o l'altra, ...Antonella Elia dopo la finalissima de La Pupa e il Secchione Show in cui ha avuto il ruolo di opinionista ha concesso un’intervista a FqMagazine, e tra le tante dichiarazioni fatte ha rotto il ...Antonella Elia ha scagliato una frecciatina contro Alfonso Signorini, con cui ha lavorato al GF Vip 5 (in qualità di opinionista). Antonella Elia ha raccontato a FQ Magazine di quando attaccò Samantha ...