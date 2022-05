Amber Heard: la relazione con Elon Musk iniziò dopo il divorzio da Johnny Depp, sostiene la psicologa (Di mercoledì 4 maggio 2022) La relazione tra Amber Heard ed Elon Musk sarebbe iniziata dopo il divorzio dall'ex marito Johnny Depp secondo quanto rivelato da una psicologa forense interrogata oggi durante il processo. Secondo quanto dichiarato da Dawn Hughes, una psicologa forense che ha deposto oggi in favore di Amber Heard al processo per diffamazione intentatole dall'ex marito Johnny Depp, l'attrice avrebbe conosciuto Elon Musk al Gala del Met nel maggio 2016 e i due sarebbero usciti insieme per la prima volta pochi giorni dopo. Sempre secondo gli appunti che la psicologa ha portato con se in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 maggio 2022) Latraedsarebbe iniziataildall'ex maritosecondo quanto rivelato da unaforense interrogata oggi durante il processo. Secondo quanto dichiarato da Dawn Hughes, unaforense che ha deposto oggi in favore dial processo per diffamazione intentatole dall'ex marito, l'attrice avrebbe conosciutoal Gala del Met nel maggio 2016 e i due sarebbero usciti insieme per la prima volta pochi giorni. Sempre secondo gli appunti che laha portato con se in ...

Advertising

ileniazzz : RT @lostonyouvh: Il mondo dello spettacolo, del cinema di quello che vi pare, dovrebbe seriamente togliere dal cazzo Amber Heard e dare più… - AnchequiPrande : amber heard verrà ricordata, da me, come quella che ha distrutto Capitan Jack Sparrow. Uno dei miei personaggi preferiti di sempre - francysthought : RT @ManeskiVic: 'Con la coda dell'occhio, ho visto un pugno venire sopra la mia spalla. Ha colpito Johnny Depp in faccia. Quello era il pug… - _Paper__Tiger_ : La deposizione di Amber Heard è inascoltabile, una vergogna per chi si è trovato veramente nella situazione che lei… - marcodelia97 : Johnny Depp e Amber Heard, Cosa Cambierà per gli Uomini - #Shorts -