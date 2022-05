“200 milioni d’incasso sul mercato”: tre big sul piede di partenza? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sarà un’estate di mercato con venti di rivoluzione in casa Napoli, in virtù dell’annunciata riduzione del monte ingaggi per motivi di bilancio. Per questo motivo, diversi calciatori potrebbe salutare l’azzurro nei prossimi mesi, nel caso in cui dovessero arrivare offerte di un certo tenore. Secondo quanto si legge quest’oggi su Il Corriere del Mezzogiorno, tre sarebbero i principali indiziati a lasciare il Napoli: Victor Osimhen, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. Cessioni che, per la stima della medesima fonte, potrebbero fruttare ben 200 milioni di euro da reinvestire. Victor Osimhen (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: “(…) C’è il patrimonio che può arrivare dalle cessioni, il frutto del plusvalore. Su Osimhen gli intermediari sono al lavoro sul mercato inglese, con l’Arsenal e il ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sarà un’estate dicon venti di rivoluzione in casa Napoli, in virtù dell’annunciata riduzione del monte ingaggi per motivi di bilancio. Per questo motivo, diversi calciatori potrebbe salutare l’azzurro nei prossimi mesi, nel caso in cui dovessero arrivare offerte di un certo tenore. Secondo quanto si legge quest’oggi su Il Corriere del Mezzogiorno, tre sarebbero i principali indiziati a lasciare il Napoli: Victor Osimhen, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. Cessioni che, per la stima della medesima fonte, potrebbero fruttare ben 200di euro da reinvestire. Victor Osimhen (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: “(…) C’è il patrimonio che può arrivare dalle cessioni, il frutto del plusvalore. Su Osimhen gli intermediari sono al lavoro sulinglese, con l’Arsenal e il ...

