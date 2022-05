Virtus Bologna-Schio stasera in tv: orario e diretta streaming gara-3 finale playoff basket Serie A1 femminile (Di martedì 3 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta Virtus Segafredo Bologna-Famila Wuber Schio, sfida valida come gara-3 della finale dei playoff della Serie A1 femminile 2021/2022 di basket. La Serie si sposta in Emilia, dove le padrone di casa sono costrette a vincere per prolungare la Serie; infatti, con le due vittorie casalinghe, di cui la seconda molto netta, le scledensi hanno la possibilità di chiudere i giochi e aggiudicarsi il titolo di campionesse d’Italia. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di martedì 3 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta tv e in chiaro su LBF TV – Canale 411 oppure in streaming sulla piattaforma ... Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) L’e come vedere inSegafredo-Famila Wuber, sfida valida come-3 delladeidellaA12021/2022 di. Lasi sposta in Emilia, dove le padrone di casa sono costrette a vincere per prolungare la; infatti, con le due vittorie casalinghe, di cui la seconda molto netta, le scledensi hanno la possibilità di chiudere i giochi e aggiudicarsi il titolo di campionesse d’Italia. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di martedì 3 maggio, con la sfida che sarà visibile intv e in chiaro su LBF TV – Canale 411 oppure insulla piattaforma ...

