ULTIM’ORA Juventus, scontro in allenamento: costretto a lasciare il campo! (Di martedì 3 maggio 2022) Brutte notizie per Allegri, Luca Pellegrini nell’allenamento della mattinata, in uno scontro di gioco è rimasto a terra ed è stato costretto a lasciare il campo. Pellegrini Juventus infortunioLo scontro è avvenuto con Alvaro Morata. Il terzino molto dolorante è stato soccorso dallo staff medico bianconero, mani sul volto per lui. Il problema sembrerebbe esser alla caviglia sinistra. Difficile poter dire se il calciatore sarà a disposizione per la prossima gara della Juventus in programma venerdì alle 21,00 a Marassi contro il Genoa. Si attendono esami strumentali. Leggi su rompipallone (Di martedì 3 maggio 2022) Brutte notizie per Allegri, Luca Pellegrini nell’della mattinata, in unodi gioco è rimasto a terra ed è statoil campo. PellegriniinfortunioLoè avvenuto con Alvaro Morata. Il terzino molto dolorante è stato soccorso dallo staff medico bianconero, mani sul volto per lui. Il problema sembrerebbe esser alla caviglia sinistra. Difficile poter dire se il calciatore sarà a disposizione per la prossima gara dellain programma venerdì alle 21,00 a Marassi contro il Genoa. Si attendono esami strumentali.

Spazio_J : ULTIM'ORA Juventus, scontro in allenamento: costretto a lasciare il campo! - - ParmaLiveTweet : Playoff Serie C, avanzano Juventus U23, Pescara e Foggia: il quadro del 2° turno - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? La #Juventus ha individuato in #Gabriel Magalhães il profilo ideale per rinforzare la difesa! ?? I bian… - JuventusUn : ?? ULTIM'ORA - Stanno comprando #Morata, addio #Juve! I DETTAGLI? - TheMattDP10 : ??ULTIM'ORA JUVENTUS: ECCO I SOLDI PER IL COLPACCIO DI MERCATO -

Ultim'ora Juventus, sorriso Allegri: UFFICIALE, doppio recupero Juventus, Allegri sta per recuperare due giocatori preziosi per il campionato italiano: ecco di chi si tratta. Juventus, un obiettivo qualificazione Champions League archiviato, l'obiettivo minimo che adesso, però, deve avere anche la conquista della Coppa Italia. La squadra di Allegri vuole più che mai ... Bologna Inter, contropiede pericoloso ma Barrow spreca tutto con un tiraccio Diretta 1 1 Ore 18:17 - Handanovic in dubbio Piccolo allarme dell'ultim'ora ...gare e inorgoglito dai pareggi in trasferta con Milan e Juventus, ... Zazoom Blog , Allegri sta per recuperare due giocatori preziosi per il campionato italiano: ecco di chi si tratta., un obiettivo qualificazione Champions League archiviato, l'obiettivo minimo che adesso, però, deve avere anche la conquista della Coppa Italia. La squadra di Allegri vuole più che mai ...Ore 18:17 - Handanovic in dubbio Piccolo allarme dell'...gare e inorgoglito dai pareggi in trasferta con Milan e, ... ULTIM'ORA – Arriva la decisione a sorpresa di Immobile | riguarda la Nazionale!