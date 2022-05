Tennis, Feliciano Lopez: “Nadal ci ha chiesto di non scendere in campo in contemporanea con il Real” (Di martedì 3 maggio 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, Rafael Nadal era allo stadio sabato 30 aprile per la partita tra Real Madrid ed Espanyol, a cui ha dato il calcio di inizio. E poi, dopo la vittoria per 4-0 che ha assegnato la Liga, tutti a cena con Carlo Ancelotti e con altri fenomeni del calcio mondiale come Figo e Ronaldo. Feliciano Lopez, direttore del torneo Masters 1000 di Madrid, ha parlato a El Larguero di Cadena SER dell’amore di Nadal per il Real Madrid: “Ci ha chiesto di non scendere in campo nell’orario della sfida tra Real e Manchester City perché vuole godersela in santa pace”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, Rafaelera allo stadio sabato 30 aprile per la partita traMadrid ed Espanyol, a cui ha dato il calcio di inizio. E poi, dopo la vittoria per 4-0 che ha assegnato la Liga, tutti a cena con Carlo Ancelotti e con altri fenomeni del calcio mondiale come Figo e Ronaldo., direttore del torneo Masters 1000 di Madrid, ha parlato a El Larguero di Cadena SER dell’amore diper ilMadrid: “Ci hadi noninnell’orario della sfida trae Manchester City perché vuole godersela in santa pace”. SportFace.

