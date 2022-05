Smart cities e mobilità green, Venisia lancia la seconda “call for ideas” per startup e innovatori (Di martedì 3 maggio 2022) Torna la call for ideas di Venisia per stimolare l’innovazione dalla mobilità low-carbon a nuovi materiali sostenibili, dai data analytics come strumento per combattere i cambiamenti climatici alle soluzioni di economia circolare e waste management. Venisia – Venice Sustainability Innovation Accelerator, acceleratore di progetti innovativi con sede a Venezia presso lo Strategy Innovation Hub del Dipartimento di Management di Università Ca’ Foscari, ha lanciato nelle scorse ore la sua seconda call for ideas per individuare startup italiane e internazionali che avranno l’opportunità di realizzare un progetto di Co-Innovation insieme ad aziende partner (il form sul sito dedicato). L’obiettivo della ... Leggi su fmag (Di martedì 3 maggio 2022) Torna lafordiper stimolare l’innovazione dallalow-carbon a nuovi materiali sostenibili, dai data analytics come strumento per combattere i cambiamenti climatici alle soluzioni di economia circolare e waste management.– Venice Sustainability Innovation Accelerator, acceleratore di progetti innovativi con sede a Venezia presso lo Strategy Innovation Hub del Dipartimento di Management di Università Ca’ Foscari, hato nelle scorse ore la suaforper individuareitaliane e internazionali che avranno l’opportunità di realizzare un progetto di Co-Innovation insieme ad aziende partner (il form sul sito dedicato). L’obiettivo della ...

Advertising

giorgio_gori : Nove città italiane sono state selezionate dalla #CommissioneEuropea tra le 100 che partecipano alla Missione “Clim… - gualtierieurope : Roma è tra le 100 città scelte dalla Commissione Europea per partecipare alla Missione del programma “Horizon Europ… - lifestyleblogit : Smart cities e mobilità green, Venisia lancia la seconda 'call for ideas' e chiama a Venezia startup e innovatori - - PensieroNo : RT @lindipende: #UE, scelte 9 città italiane per il progetto #centriurbanisostenibili Sono 9 le città italiane che prenderanno parte al pr… - lindipende : #UE, scelte 9 città italiane per il progetto #centriurbanisostenibili Sono 9 le città italiane che prenderanno par… -