Sciopero generale della scuola in arrivo | sindacati ai ferri corti con il Governo e il Ministro Bianchi

(Di martedì 3 maggio 2022) Losi fa sempre più concreto. Le organizzazioni sindacali per tentare di fronteggiare la riforma del reclutamento contenuta all'interno del decreto legge 36 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile stanno decidendo la dataprotesta. L'articolo .

Advertising

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #1maggio 1886 è indetto uno sciopero generale a Chicago. E' fra le origini della Festa dei Lavor… - Montecitorio : #1maggio 1947 - a #PortelladellaGinestra (PA), la banda di Salvatore Giuliano fa fuoco contro migliaia di persone r… - orizzontescuola : Sciopero generale della scuola in arrivo: sindacati ai ferri corti contro il Governo e il Ministro Bianchi - MCapisani : RT @alesricciardi: Aumenti ai docenti autofinanziati: la mossa del #GOVERNODRAGHI sulla formazione nel decreto #PNRR2 e l'ira dei sindacati… - alesricciardi : Aumenti ai docenti autofinanziati: la mossa del #GOVERNODRAGHI sulla formazione nel decreto #PNRR2 e l'ira dei sind… -

L'azienda scelse di non rispondere a una intervistasul tema della sicurezza sul lavoro. Nella giornata di ieri, 2 maggio, nello stabilimento di via Baiona c'è stato unodi due ore ...... unoper protestare contro i continui ritardi dei pagamenti nei confronti dei lavoratori della mensa Universitaria Ersu. Secondo Giselda Campolo - segretariadella Cgil Filcams ...uno sciopero per protestare contro i continui ritardi dei pagamenti nei confronti dei lavoratori della mensa Universitaria Ersu. Secondo Giselda Campolo – segretaria generale della Cgil Filcams ...È stato deciso dalla Cgil Filcams Messina, guidata dalla segretaria generale Giselda Campolo ... già segnalata con una lettera inviata dal sindacato il 28 marzo scorso. Lo sciopero per l'intera ...