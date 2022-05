Pólemos e le guerre di oggi | è vero che ‘gli esseri umani non fanno tesoro del loro passato’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 maggio 2022) Dal termine greco(???????), ovguerra, deriva la parola italiana polemica. E mai un’etimologia si ritrovacosì perfettamente in linea con quanto accade nel nostro Paese, laddove la polemica, di per sé utile ma troppo spesso inutile, è ormai una sorta di sport nazionale in ogni settore informativo e ha raggiunto il suo climax in questi sanguinosi mesi di massacro della popolazione ucraina (e dei militari russi mandati a morire allo sbaraglio). Mi riferisco a buona parte dei talk show televisivi (e non solo e non tutti, per fortuna) dove vige una violenta guerra di parole e di gestualità narcisistiche che spesso finiscono per prevalere, per assenza di profondità di campo delle argomentazioni, sulle ragioni della guerra vera.“Nessuna guerra ha mai avuto una sola origine: dipende da come le propagande contrapposte ...