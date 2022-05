Pil e inflazione: il prezzo che il mondo paga alla guerra russa in Ucraina (Di martedì 3 maggio 2022) Gli effetti a medio termine della guerra in Ucraina si riflettono nelle stime al ribasso della crescita delle economie mondiali per il prossimo biennio. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Fondo monetario internazionale nel mondo saranno 143 i Paesi che subiranno rallentamenti di crescita conseguenza del conflitto russo ucraino. Il FMI prevede, infatti, che la crescita globale rallenterà dal 3,6% nel 2022 e nel 2023 perdendo 0,8 punti percentuali quest’anno e 0,2 per il prossimo. Pandemia e guerra, un binomio fatale Una situazione complessa frutto del binomio tra pandemia e guerra dove la crisi economica derivata dal blocco produttivo conseguente a lockdown e restrizioni varie non ha fatto in tempo ad essere risolta prima dell’attacco russo all’Ucraina innescando un effetto a catena le ... Leggi su panorama (Di martedì 3 maggio 2022) Gli effetti a medio termine dellainsi riflettono nelle stime al ribasso della crescita delle economie mondiali per il prossimo biennio. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Fondo monetario internazionale nelsaranno 143 i Paesi che subiranno rallentamenti di crescita conseguenza del conflitto russo ucraino. Il FMI prevede, infatti, che la crescita globale rallenterà dal 3,6% nel 2022 e nel 2023 perdendo 0,8 punti percentuali quest’anno e 0,2 per il prossimo. Pandemia e, un binomio fatale Una situazione complessa frutto del binomio tra pandemia edove la crisi economica derivata dal blocco produttivo conseguente a lockdown e restrizioni varie non ha fatto in tempo ad essere risolta prima dell’attacco russo all’innescando un effetto a catena le ...

