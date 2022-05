Nasce '41 Bus' il servizio di trasporto per i familiari dei carcerati (Di martedì 3 maggio 2022) AGI - "Di cosa si parla in carcere? Di libertà, ma più di tutto di quando e come si rivedranno i propri familiari". Bruno Palamara è un ragazzo che 'dentro' c'è stato per quattro anni. Ha giurato a se stesso che, una volta uscito, non ci sarebbe mai più tornato e che avrebbe fatto qualcosa di importante per agevolare gli incontri tra i detenuti e i loro affetti, per la maggior parte donne e bambini, resi difficili dalla burocrazia e dai viaggi faticosi che spesso devono affrontare. Così è nata l'idea di '41 Bus', un servizio di trasporto pensato per i parenti che ha l'ambizione di andare anche oltre, diventando un punto di riferimento per una comunità di persone che non ne ha. Un clic per evitare i faticosi 'pellegrinaggi' "Spesso gli istituti di pena sono fuori dai centri abitati e raggiungerli è complicato - spiega all'AGI -. ... Leggi su agi (Di martedì 3 maggio 2022) AGI - "Di cosa si parla in carcere? Di libertà, ma più di tutto di quando e come si rivedranno i propri". Bruno Palamara è un ragazzo che 'dentro' c'è stato per quattro anni. Ha giurato a se stesso che, una volta uscito, non ci sarebbe mai più tornato e che avrebbe fatto qualcosa di importante per agevolare gli incontri tra i detenuti e i loro affetti, per la maggior parte donne e bambini, resi difficili dalla burocrazia e dai viaggi faticosi che spesso devono affrontare. Così è nata l'idea di '41 Bus', undipensato per i parenti che ha l'ambizione di andare anche oltre, diventando un punto di riferimento per una comunità di persone che non ne ha. Un clic per evitare i faticosi 'pellegrinaggi' "Spesso gli istituti di pena sono fuori dai centri abitati e raggiungerli è complicato - spiega all'AGI -. ...

