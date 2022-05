Napoli | Dossena | “Ho apprezzato che ADL sia andato dai giocatori per una settimana Per vincere i campionati bisogna saper scegliere i giocatori”

Leggi su seriea24

(Di martedì 3 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe, ex calciatore di Torino e Sampdoria, e attualmente dirigente sportivo. Sulla Sampdoria “Quest’anno è quello più difficile. Ci vuole una strategia, ci vogliono mercato e soldi. Quando viene a mancare un target ti viene difficile fare bene sul campo, perché è tutto in funzione per sopravvivere. Genova è la piazza ideale per questo”. Credi che il futuro del calcio veda sempre più presidenti i vari fondi invece che i vari De Laurentiis o Moratti? “La specie dei vari De Laurentiis e Moratti andrà ad estinguersi. Singole persone non possono gestire la concorrenza di grandi mecenati. Ben vengano i fondi, a patto che si conosca la provenienza del denaro con tutte le barriere di sicurezza e serenità che deve avere ...