Nadal e il Real Madrid: storia di un amore galattico (nonostante lo zio) (Di martedì 3 maggio 2022) Il 14 febbraio 2018, un Real Madrid terzo in Liga - più vicino al quarto posto che al secondo - ospitava il Psg al Bernabeu per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Abbonati, puoi ... Leggi su gazzetta (Di martedì 3 maggio 2022) Il 14 febbraio 2018, unterzo in Liga - più vicino al quarto posto che al secondo - ospitava il Psg al Bernabeu per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Abbonati, puoi ...

Advertising

Gazzetta_it : #Nadal e il Real Madrid: storia di un amore galattico (nonostante lo zio) - MagliaCalcio_ : Ancelotti: «Dopo il Real smetto. O forse alleno il Canada...». E festeggia con Ronaldo, Nadal e Figo - Corriere del… - TennisWorldit : Rafael Nadal 'pazzo' del Real Madrid: la richiesta agli organizzatori del torneo - Sport_Fair : Feliciano Lopez e la richiesta di #Nadal Non vuole giocare durante #RealMadrid-#ManchesterCity - sportface2016 : #MMOPEN: '#Nadal ci ha chiesto di non scendere in campo in contemporanea con #RMAMCI' -