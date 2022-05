Mertens, Pecci: “Ha molte ragioni sullo scarso utilizzo. Su Hickey…” (Di martedì 3 maggio 2022) Mertens Pecci HICKEY – Eraldo Pecci, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, su Mertens ed Hickey. “Chi ha ragione Mertens o Spalletti? L’obiettivo della Champions per molti è determinante, ma io credo che il Napoli da diverso tempo ha la possibilità di vincere il campionato. Quest’anno era davvero aperto a molti. Nella diatriba Mertens ha molte ragioni perché è stato utilizzato molto poco. Tra l’altro quando il belga era in campo il risultato era sempre molto buono, come a Empoli. I numeri sono dalla parte di Mertens. Nei momenti determinanti il Napoli è mancato di un leader in campo, se il quel Napoli-Verona ci sarebbe stata la Juve di Platini, Tardelli e Furino sarebbe ... Leggi su seriea24 (Di martedì 3 maggio 2022)HICKEY – Eraldo, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sued Hickey. “Chi ha ragioneo Spalletti? L’obiettivo della Champions per molti è determinante, ma io credo che il Napoli da diverso tempo ha la possibilità di vincere il campionato. Quest’anno era davvero aperto a molti. Nella diatribahaperché è stato utilizzato molto poco. Tra l’altro quando il belga era in campo il risultato era sempre molto buono, come a Empoli. I numeri sono dalla parte di. Nei momenti determinanti il Napoli è mancato di un leader in campo, se il quel Napoli-Verona ci sarebbe stata la Juve di Platini, Tardelli e Furino sarebbe ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Pecci: 'Il Napoli poteva vincere lo scudetto, Mertens o Spalletti? I numeri sono dalla parte del belga' https:… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Pecci: 'Il Napoli poteva vincere lo scudetto, Mertens o Spalletti? I numeri sono dalla parte del belga' https:… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Pecci: 'Il Napoli poteva vincere lo scudetto, Mertens o Spalletti? I numeri sono dalla parte del belga' https:… - apetrazzuolo : ON AIR - Pecci: 'Il Napoli poteva vincere lo scudetto, Mertens o Spalletti? I numeri sono dalla parte del belga' - napolimagazine : ON AIR - Pecci: 'Il Napoli poteva vincere lo scudetto, Mertens o Spalletti? I numeri sono dalla parte del belga' -