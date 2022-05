Manuel Bortuzzo e Lulù, ecco perché è finita: 'Divergenze insuperabili'. La reazione di lei (Di martedì 3 maggio 2022) Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno fatto sognare milioni di telespettatori con la loro storia d'amore nata nella casa del Gf Vip. Ma dopo qualche mese dalla fine del reality arriva il comunicato ... Leggi su leggo (Di martedì 3 maggio 2022)Selassiè hanno fatto sognare milioni di telespettatori con la loro storia d'amore nata nella casa del Gf Vip. Ma dopo qualche mese dalla fine del reality arriva il comunicato ...

Advertising

BeansFrancesca : RT @maicnagioia: Purtroppo per Manuel Bortuzzo la sua decantata indifferenza e superiorità, che riesce a tirar fuori con tutti, non riuscir… - RealGossipland : Gianmaria contro Lulu:'Manuel Bortuzzo non era felice' INTERVISTA QUI - RealGossipland : Manuel mantiene tutta la sua famiglia: Lulù era una minaccia economica DETTAGLI QUI - c_disecondo : RT @AdriSs1973: Mazza quanto sta nero , Lulù gli hai pestato l alluce ?????.Comunque Manuel bortuzzo se ti era indifferente non scattavi così… - Anita_2896 : RT @maicnagioia: Purtroppo per Manuel Bortuzzo la sua decantata indifferenza e superiorità, che riesce a tirar fuori con tutti, non riuscir… -