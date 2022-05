Lulù Selassié si schiera dalla parte di Manuel: “non ha colpe” (Di martedì 3 maggio 2022) Lulù Selassié è triste nel giorno del compleanno del nuotatore ma lo difende davanti ai suoi fan: “non ha colpe” Lulù Selassié si è confrontata su Twitter con i fan a un’ora dalla mezzanotte, giorno del compleanno di Manuel Bortuzzo che non festeggeranno insieme visto che i due si sono lasciati da una settimana. La principessa si confida e dice di essere triste per quello che è successo ma contemporaneamente ringrazia tutti per l’affetto che sta ricevendo e difende Manuel: “non ha colpe”. Ecco le parole della principessa etiope: “Come va? Eh… Io ringrazio tutti voi. Sto pensando molto al lavoro adesso ovviamente per questa situazione. Poi tra un’ora è il compleanno di Manuel. In questi giorni, data la sofferenza che ... Leggi su 361magazine (Di martedì 3 maggio 2022)è triste nel giorno del compleanno del nuotatore ma lo difende davanti ai suoi fan: “non hasi è confrontata su Twitter con i fan a un’oramezzanotte, giorno del compleanno diBortuzzo che non festeggeranno insieme visto che i due si sono lasciati da una settimana. La principessa si confida e dice di essere triste per quello che è successo ma contemporaneamente ringrazia tutti per l’affetto che sta ricevendo e difende: “non ha”. Ecco le parole della principessa etiope: “Come va? Eh… Io ringrazio tutti voi. Sto pensando molto al lavoro adesso ovviamente per questa situazione. Poi tra un’ora è il compleanno di. In questi giorni, data la sofferenza che ...

361_magazine : Lulù Selassié è triste nel giorno del compleanno del nuotatore ma lo difende davanti ai suoi fan: 'non ha colpe' - dorymis72 : @Honolul62444404 @LDAilvero @lulu_selassie Spero Che non si convinca perché non e x Luca - Mariann81594580 : RT @Lulu_fatina: ???? #fairyLu @lulu_selassie piccola mia!? - thepostea : Franco Bortuzzo fa infuriare i fan di Lulù Selassié: “Manuel aveva meditato da tempo la decisione” #fairylu… - blogtivvu : Franco Bortuzzo interviene sulla rottura tra Manuel e Lulù Selassiè (la dichiarazione che fa acqua da tutte le part… -