LIVE Monza-Conegliano 0-0, gara-2 Finale volley femminile in DIRETTA: brianzole subito avanti nel primo set, 11-7 (Di martedì 3 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-9 Invasione Monza 11-7 La fast di Rettke 10-7 Errore al servizio Monza 10-6 La parallela di Larson da zona 4 9-6 La parallela di Plummer da zona 2 senza muro 9-5 Van Hecke da zona 2 8-5 Invasione Monza 8-4 Vincente Van Hecke da zona 2 7-4 Vincente la palla spinta di Larson da zona 4 6-4 Errore al servizio Monza 6-3 La pipe di Davyskiba dopo una grande difesa di Parrocchiale 5-3 Out l’attacco di Plummer da zona 4. Tre errori di Conegliano 4-3 Vincente Egonu da zona 2 4-2 La parallela di Van Hecke da seconda linea! 3-2 primo tempo De Kruijf 3-1 L’errore di Egonu da zona 2 2-1 Out l’attacco di Sylla 1-1 La fast di Rettke 0-1 Sylla vincente da zona 4 20.31: Squadre in campo, formazione di Monza ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-9 Invasione11-7 La fast di Rettke 10-7 Errore al servizio10-6 La parallela di Larson da zona 4 9-6 La parallela di Plummer da zona 2 senza muro 9-5 Van Hecke da zona 2 8-5 Invasione8-4 Vincente Van Hecke da zona 2 7-4 Vincente la palla spinta di Larson da zona 4 6-4 Errore al servizio6-3 La pipe di Davyskiba dopo una grande difesa di Parrocchiale 5-3 Out l’attacco di Plummer da zona 4. Tre errori di4-3 Vincente Egonu da zona 2 4-2 La parallela di Van Hecke da seconda linea! 3-2tempo De Kruijf 3-1 L’errore di Egonu da zona 2 2-1 Out l’attacco di Sylla 1-1 La fast di Rettke 0-1 Sylla vincente da zona 4 20.31: Squadre in campo, formazione di...

