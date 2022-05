“La Pupa e il Secchione”: stasera si decreta la coppia vincitrice (Di martedì 3 maggio 2022) stasera, martedì 3 maggio, in prima serata su Italia 1, ultimo appuntamento con “La Pupa e il Secchione Show”, il programma condotto da Barbara d’Urso e prodotto da Endemol Shine Italy.In questa puntata,verrà proclamata la coppia vincitrice che si aggiudicherà il montepremi di 20 mila euro. Giucas Casella sarà ospite come “Pupo per una sera”. Il suo ruolo risulterà determinante nella classifica finale perché assegnerà 5 punti bonus dopo un’ipnosi che coinvolgerà due pupe.La Pupa Elena Morali riceverà l’inaspettata proposta di matrimonio dal fidanzato Luigi Favoloso. I tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style sono entrati nella villa per trasformare i secchioni e le Secchione: scopriremo il loro makeover estetico che li ‘pupizzerà’. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 maggio 2022), martedì 3 maggio, in prima serata su Italia 1, ultimo appuntamento con “Lae ilShow”, il programma condotto da Barbara d’Urso e prodotto da Endemol Shine Italy.In questa puntata,verrà proclamata lache si aggiudicherà il montepremi di 20 mila euro. Giucas Casella sarà ospite come “Pupo per una sera”. Il suo ruolo risulterà determinante nella classifica finale perché assegnerà 5 punti bonus dopo un’ipnosi che coinvolgerà due pupe.LaElena Morali riceverà l’inaspettata proposta di matrimonio dal fidanzato Luigi Favoloso. I tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style sono entrati nella villa per trasformare i secchioni e le: scopriremo il loro makeover estetico che li ‘pupizzerà’. ...

carmelitadurso : Nella villa de #lapupaeilsecchioneshow è scoccato un vero bacio passionale tra una pupa e un secchione… Vi do un in… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 appuntamento con la semifinale de #LaPupaEilSecchioneShow condotto da @carmelitadurso… - isthatcris_ : NON È CHE VOGLIO FARÆ IL MALINCONICO, MA OGGI CI SARÀ L'ULTIMA PUNTATA DELLA PUPA E IL SECCHIONE, SONO TRISTE… - FRossifake : @fkmarte si quella della Pupa e Il Secchione Show - Rosanna09876 : Raga stasera tutti su Italia Uno ha vedere la pupa e secchione forza Soleil sei fantastica -