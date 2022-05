Inter: il mercato estivo si dovrà chiudere con un attivo di 60 milioni. Anche Dumfries può partire (Di martedì 3 maggio 2022) Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’Inter è chiamata a dover chiudere l’estate 2022 con un saldo in attivo sul mercato di 60 milioni di euro e una riduzione del monte-ingaggi del 15%. Dopo le sirene inglesi per Lautaro e Bastoni, non ritenuti incedibili dalla società, un altro nome che potrebbe lasciare Milano è quello di Denzel Dumfries. Il laterale destro olandese, arrivato la scorsa estate dal PSV Eindhoven, è finito nel mirino del Bayern Monaco, che ci pensa seriamente qualora non dovesse trovare l’accordo con Mazraoui. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’è chiamata a doverl’estate 2022 con un saldo insuldi 60di euro e una riduzione del monte-ingaggi del 15%. Dopo le sirene inglesi per Lautaro e Bastoni, non ritenuti incedibili dalla società, un altro nome che potrebbe lasciare Milano è quello di Denzel. Il laterale destro olandese, arrivato la scorsa estate dal PSV Eindhoven, è finito nel mirino del Bayern Monaco, che ci pensa seriamente qualora non dovesse trovare l’accordo con Mazraoui. SportFace.

