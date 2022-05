Ingaggio monstre, la Juventus deve arrendersi (Di martedì 3 maggio 2022) La battaglia per accaparrarsi a suon di milioni il big in scadenza entra nel vivo: la Juve non può competere con gli ingaggi di cui si parla Ci sono i… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 3 maggio 2022) La battaglia per accaparrarsi a suon di milioni il big in scadenza entra nel vivo: la Juve non può competere con gli ingaggi di cui si parla Ci sono i… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

TonyBee45542695 : @tuttosport Ammesso e non concesso, dipenderà tutto da ingaggio e 'ruolo' che occuperà nella squadra: a 34 anni non… - edavid57edavid : RT @repubblica: Conte-Psg, ingaggio monstre e Petrachi ds: le condizioni dell'allenatore per volare a Parigi [di Giulio Cardone ed Emanuele… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Conte-Psg, ingaggio monstre e Petrachi ds: le condizioni dell'allenatore per volare a Parigi [di Giulio Cardone ed Emanuele… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Conte-Psg, ingaggio monstre e Petrachi ds: le condizioni dell'allenatore per volare a Parigi [di Giulio Cardone ed Emanuele… - enrick81 : @1vs100tw @napoliforever89 @famigliasimpson @Tvottiano @misterf_tweets @AgoCannella @LAlimini76 @IntornoTv… -

Perisic, è sì ma a un'Inter competitiva Molto del merito della stagione monstre del croato - la migliore nei suoi anni in nerazzurro - va ... Il contratto in scadenza prevede un ingaggio da 5 milioni e il croato vorrebbe un biennale con tanto ... Addio Juventus, presentata un'offerta irrinunciabile Offerta monstre per il big e Juventus sempre più lontana: pronto un ingaggio faraonico. Tutti i dettagliTra campo e calciomercato, sono mesi decisivi anche per la Juventus del futuro. La squadra di Allegri è ... Calciomercatonews.com Ingaggio monstre, la Juventus deve arrendersi La battaglia per accaparrarsi a suon di milioni il big in scadenza entra nel vivo: la Juve non può competere con gli ingaggi di cui si parla Ci sono ... al pari della Juve ma con una minusvalena ... "Osimhen spingerà per lasciare Napoli": ingaggio monstre, ecco quanto può guadagnare Cifre da capogiro per il cartellino di Victor Osimhen, ma anche per il suo stipendio: si parla di somme che De Laurentiis non potrebbe pareggiare. Dimensione testo news "Victor Osimhen Mi piacerebbe ... Molto del merito della stagionedel croato - la migliore nei suoi anni in nerazzurro - va ... Il contratto in scadenza prevede unda 5 milioni e il croato vorrebbe un biennale con tanto ...Offertaper il big e Juventus sempre più lontana: pronto unfaraonico. Tutti i dettagliTra campo e calciomercato, sono mesi decisivi anche per la Juventus del futuro. La squadra di Allegri è ... Ingaggio monstre, la Juventus deve arrendersi La battaglia per accaparrarsi a suon di milioni il big in scadenza entra nel vivo: la Juve non può competere con gli ingaggi di cui si parla Ci sono ... al pari della Juve ma con una minusvalena ...Cifre da capogiro per il cartellino di Victor Osimhen, ma anche per il suo stipendio: si parla di somme che De Laurentiis non potrebbe pareggiare. Dimensione testo news "Victor Osimhen Mi piacerebbe ...