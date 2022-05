Finti call center | nuovo trucco per truffare le persone | a cosa fare attenzione

Leggi su vesuvius

(Di martedì 3 maggio 2022) Ihanno escogitato nuovi trucchi per ingannare i poveri utenti, esistono però metodi per evitare le truffe: scopri come difenderti Una delle scocciature più diffuse in Italia è quella legata ai. Alcuni operatori disonesti, oltre a tartassare di chiamate i clienti, hanno escogitato degli inganni per poter chiudere un maggior numero di contratti. Nuove truffe da parte dei(Fonte: Canva)Gli anziani e i giovani sono le principali vittime degli operatori. Quest’ultimi, infatti, sfruttano la loro scarsa esperienza in ambito di contratti per farli cadere nella trappola. Solitamente coloro che chiamano si spacciano per lavoratori della Ferdconsumatori o di altre grandi imprese, in alcuni casi non specificano neppure il nome dell’azienda. ...