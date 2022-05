Eva Henger e Massimiliano Caroletti | prima foto dall' ospedale dopo l' incidente | «Finalmente riuniti | dolore per le vittime»

Advertising

Luca190499 : RT @cristiana2c: Un abbraccio fortissimo a Eva Henger e Massimiliano Caroletti. Forza ! #Pomeriggio5 - Ilvolomatto1 : @pomeriggio5 Forza @eva_henger e forza Carolettii dispiace tanto per quello che state passando @pomeriggio5 #pomeriggio5 - Ilvolomatto1 : RT @pomeriggio5: Amiche e amici, grazie per esserci sempre ovunque noi siamo! ?? Tra poco a #Pomeriggio5 una nuova truffa da 140.000 euro e… - lauretta_0k : Ho la pelle d'oca al racconto di Eva Henger dell'incidente avuto col marito. La figlia Jennifer miracolosamente sal… - pomeriggio5 : RT @cristiana2c: Un abbraccio fortissimo a Eva Henger e Massimiliano Caroletti. Forza ! #Pomeriggio5 -

Cosa è successoe Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in un incidente frontale in Ungheria lo scorso 29 aprile. Un'auto sulla corsia opposta ha tentato un pericoloso sorpasso e ...Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 3 maggio 2022, per la prima voltaparla di quello che è successo dopo l'incidente ...A sono stati portati in due ospedali diversi: "Ci hanno diviso perché entrambi gli ospedali vicini al luogo dell'incidente avevano a disposizione una sola sala operatoria e avevano pochi medici - ha ...Per la prima volta Eva Henger parla dopo il drammatico incidente di cui è stata protagonista , parla in tv e lo fa dalla stanza di ospedale dove è ricoverata. Nella puntata di Pomeriggio 5 in diretta ...