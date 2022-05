Ecco a voi il FantaEurovision: regole e bonus. Gli organizzatori: “Il regolamento tradotto in tutta Europa” (Di martedì 3 maggio 2022) “The Sound of Beauty” è lo slogan della 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest, la kermesse canora che vedrà 40 artisti da ogni Paese europeo scontrarsi, dal 10 al 14 maggio, sul palco del PalaAlpitour di Torino. Ma negli stessi giorni un altro “slogan” potrebbe oscurare quello ufficiale del festival: “Mammamia” fatto con l’iconico gesto del carciofo con le mani dal palco, uno dei “bonus” del FantaEurovision, l’evento parallelo al festival, sulla scia del FantaSanremo, che vedrà la competizione spostarti dallo schermo televisivo ai social network. “Negli scorsi giorni abbiamo assistito a qualcosa che ci ha fatto davvero felici: il regolamento del FantaEurovision è stato tradotto in tantissime lingue dai fan di tutta Europa”. Ad affermalo è Giacomo Piccinini, tra i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) “The Sound of Beauty” è lo slogan della 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest, la kermesse canora che vedrà 40 artisti da ogni Paese europeo scontrarsi, dal 10 al 14 maggio, sul palco del PalaAlpitour di Torino. Ma negli stessi giorni un altro “slogan” potrebbe oscurare quello ufficiale del festival: “Mammamia” fatto con l’iconico gesto del carciofo con le mani dal palco, uno dei “” del, l’evento parallelo al festival, sulla scia del FantaSanremo, che vedrà la competizione spostarti dallo schermo televisivo ai social network. “Negli scorsi giorni abbiamo assistito a qualcosa che ci ha fatto davvero felici: ildelè statoin tantissime lingue dai fan di”. Ad affermalo è Giacomo Piccinini, tra i ...

