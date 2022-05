Dl Aiuti | Cna Fita | “Soddisfatti per i provvedimenti contro il caro gasolio adottati dal consiglio dei ministri”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 3 maggio 2022) ROMA – La Cnaesprime soddisfazione per la previsione del credito d’imposta del 28% all’autotrasporto, che si aggiunge alla proroga fino all’8 luglio del taglio delle accise sul, contenuta nelle misure approvate daldeiper combattere ilcarburante. “Questi, tanto attesi dal settore, contribuiranno a ridurre il peso crescente del costo del, sempre meno sopportabile dalle imprese. Risultati merito anche dell’impegno di Cnache si è fatta parte attiva e propositiva con il governo per contrastare gli effetti della crisi prima scaturita dall’emergenza sanitaria e poi dalla guerra in Ucraina”, informa una nota. L'articolo L'Opinionista.