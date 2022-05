Davide Nicola, l'uomo dei miracoli. Ce la farà anche a Salerno? (Di martedì 3 maggio 2022) Il tecnico ha resuscitato un club dato per spacciato e ora intravede la salvezza: non è certo la prima volta per lui Leggi su ilgiornale (Di martedì 3 maggio 2022) Il tecnico ha resuscitato un club dato per spacciato e ora intravede la salvezza: non è certo la prima volta per lui

Advertising

GiovaAlbanese : Davide #Nicola ha preso la #Salernitana dal fondo della classifica e praticamente senza (o quasi) speranze di salve… - melancholia79 : @fbrx_one @LattuadaGiacomo Dalla parte di Davide Nicola ?? - vallettopoli106 : Ne Mourinho Ne Guardiola solo Davide Nicola. - GPeppe34N : RT @STEFANO20368041: Non dare la #panchinadoro al signor Davide #Nicola da Vigone (To) anche se #Pioli is on fire sarebbe delittuoso. Già d… - GPeppe34N : RT @SilverErLucano: Davide Nicola quando deve salvare una squadra dalla retrocessione be like -