Contagio Covid | perché alcune persone non si sono ancora contagiate

Si sono recentemente avviati diversi studi che mirano a giustificare il mancato Contagio da Covid di alcuni soggetti, mai risultati positivi dall'inizio della situazione pandemica nonostante l'enorme diffusione del virus e delle sue varianti. Il Guardian in particolare ha messo insieme una serie di ipotesi per cui, dopo due anni di pandemia e una Contagiosità in continuo aumento di variante in variante, c'è chi è riuscito a sfuggire ad una diagnosi da Sars-CoV-2. Le ipotesi sul mancato Contagio La prima spiegazione, assolutamente complessa ma comunque possibile, è che la persona mai contagiata non sia mai entrata in contatto con il virus. A questa prima ipotesi poco probabile si affianca una seconda spiegazione che sostiene che, pur avendo incontrato il patogeno, l'organismo della persona sia ...

