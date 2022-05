Charlène di Monaco torna in pubblico dopo la malattia: la principessa è molto cambiata, la foto (Di martedì 3 maggio 2022) Charlène di Monaco è finalmente riapparsa in pubblico durante un importante evento sportivo. La scorsa settimana, infatti, ha avuto luogo nel Principato uno dei Gran Premi del calendario di Formula E. A premiare il primo e il secondo classificato nella gara automobilistica, il Principe Alberto e la moglie Charlène Wittstock. La principessa era al suo primo impegno pubblico, dopo la lunga malattia, che l’ha tenuta a lungo lontano da casa. Charlène di Monaco ha sfoggiato un nuovo look per il suo ritorno ufficiale in pubblico. Charlène di Monaco protagonista della premiazione del Gran Premio di Formula E di Monaco Charlène e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 maggio 2022)diè finalmente riapparsa indurante un importante evento sportivo. La scorsa settimana, infatti, ha avuto luogo nel Principato uno dei Gran Premi del calendario di Formula E. A premiare il primo e il secondo classificato nella gara automobilistica, il Principe Alberto e la moglieWittstock. Laera al suo primo impegnola lunga, che l’ha tenuta a lungo lontano da casa.diha sfoggiato un nuovo look per il suo ritorno ufficiale indiprotagonista della premiazione del Gran Premio di Formula E die ...

Charlene di Monaco, l'esperta non ha dubbi: "Quei gesti rivelano tutto" Charlene di Monaco , dopo un anno molto duro a causa della malattia, si è concessa la sua prima uscita pubblica in famiglia all' E - Prix di Monaco. Con un nuovo look dato dal capello corto biondo platino, la principessa 44enne si è presentata insieme al marito Principe Alberto e ai loro gemelli di sette anni, Jacques e Gabrielle. Sperando ... Charlene di Monaco in difficoltà, ricompare in pubblico e spunta dettaglio clamoroso. Mai vista così Charlene di Monaco, ultime notizie: in pubblico con Alberto, dettaglio clamoroso Dopo mesi Charlene di Monaco è riapparsa in pubblico al fianco di Albero e dei loro figli. L'evento che ha portato all'... Charlene di, dopo un anno molto duro a causa della malattia, si è concessa la sua prima uscita pubblica in famiglia all' E - Prix di. Con un nuovo look dato dal capello corto biondo platino, la principessa 44enne si è presentata insieme al marito Principe Alberto e ai loro gemelli di sette anni, Jacques e Gabrielle. Sperando ...Charlene di, ultime notizie: in pubblico con Alberto, dettaglio clamoroso Dopo mesi Charlene diè riapparsa in pubblico al fianco di Albero e dei loro figli. L'evento che ha portato all'...