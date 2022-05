Champions, Klopp da record: quarta finale come due allenatori italiani (Di martedì 3 maggio 2022) Il Liverpool è in finale di Champions League . I Reds, dopo aver battuto il Villarreal 2 - 0 nella semifinale d'andata, hanno vinto la partita di ritorno 3 - 2 in rimonta in Spagna. Gli spagnoli sono ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 maggio 2022) Il Liverpool è indiLeague . I Reds, dopo aver battuto il Villarreal 2 - 0 nella semid'andata, hanno vinto la partita di ritorno 3 - 2 in rimonta in Spagna. Gli spagnoli sono ...

