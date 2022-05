Cassazione, titolare Reddito di cittadinanza ignora famiglia e spende per sé: è estorsione (Di martedì 3 maggio 2022) Il Reddito di cittadinanza, anche se intestato a un unico titolare, non si può considerare una proprietà della persona che lo riceve in quanto "è un sussidio che soccorre l'intero nucleo familiare, come si evince dal fatto che viene elargito sulla base di certificazioni" sulla "posizione reddituale" di tutta la famiglia. Così la Cassazione si è espressa in riferimento alla condanna di un uomo che maltrattò la moglie per farsi dare la card e usare i soldi del sussidio per comprare la droga. La Cassazione ha anche sottolineato che "integra il reato di estorsione" la violenza del titolare per farsi dare la card e "prendere somme destinate al sostentamento non solo suo ma dell'intera famiglia". Leggi su tg24.sky (Di martedì 3 maggio 2022) Ildi, anche se intestato a un unico, non si può considerare una proprietà della persona che lo riceve in quanto "è un sussidio che soccorre l'intero nucleo familiare, come si evince dal fatto che viene elargito sulla base di certificazioni" sulla "posizione reddituale" di tutta la. Così lasi è espressa in riferimento alla condanna di un uomo che maltrattò la moglie per farsi dare la card e usare i soldi del sussidio per comprare la droga. Laha anche sottolineato che "integra il reato di" la violenza delper farsi dare la card e "prendere somme destinate al sostentamento non solo suo ma dell'intera".

