Bruscolotti critica De Laurentiis | “Ha preso in giro i tifosi”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 3 maggio 2022) Il Napoli si sottrae dalla lotta allo scudetto nel finale di stagione, dopo le tre deludenti prestazioni con Fiorentina, Roma ed Empoli. La disfatta con i toscani ha completamente eliminato gli azzurri dalla corsa del sogno tanto perseguitato dai, portando a sperare di concludere la stagione almeno al terzo posto. Al riguardo, c’è tanto rammarico fra iche speravano in un finale diverso. Uno su tutti è l’ex capitano del Napoli Giuseppeche, a “Goal Show” su Televomero, ha commentato la disfatta e le dichiarazioni di Aurelio De, le quali non sono state di suo gradimento. Questo quanto riportato: Luciano Spalletti, Empoli-Napoli“Il Napoli avrebbe potuto giocarsela fino alla fine, si erano create le condizioni ideali per puntare al titolo. Se i partenopei ora sono fuori dalla ...