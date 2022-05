Brave and Beautiful, Anticipazioni Puntate 9-13 Maggio 2022: Cesur e Suhan Indagano Insieme! (Di martedì 3 maggio 2022) Brave and Beautiful, trama Puntate dal 9 al 13 Maggio 2022: Cesur e Suhan si trovano ad indagare insieme sull’omicidio di Fugen. I due passano anche una notte insieme in una stanza d’albergo… A Brave and Beautiful, nel corso delle Puntate dal 9 al 13 Maggio 2022, Cesur e Suhan si troveranno ad indagare nuovamente fianco a fianco. Entrambi avranno lo scopo di scoprire la verità su quanto accaduto a Fugen, soprattutto dopo aver ricevuto alcune nuove informazioni sul suo omicidio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Brave and Beautiful: dove eravamo rimasti? Sirin scopre che ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 3 maggio 2022)and, tramadal 9 al 13si trovano ad indagare insieme sull’omicidio di Fugen. I due passano anche una notte insieme in una stanza d’albergo… Aand, nel corso delledal 9 al 13si troveranno ad indagare nuovamente fianco a fianco. Entrambi avranno lo scopo di scoprire la verità su quanto accaduto a Fugen, soprattutto dopo aver ricevuto alcune nuove informazioni sul suo omicidio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.and: dove eravamo rimasti? Sirin scopre che ...

Advertising

MedInfinityIT : In attesa della puntata di oggi... ecco il riassunto e le reazioni social all'episodio di Brave and Beautiful andat… - redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 3 maggio 2022 - zazoomblog : Brave and Beautiful trama 3 maggio: unamara scoperta - #Brave #Beautiful #trama #maggio: - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful 2 4 maggio 2022: episodio 23 -