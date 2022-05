Bimba giù dal terzo piano 'Gettata dalla madre' (Di martedì 3 maggio 2022) La finestra dalla quale è stata buttata la Bimba, in via Dante Alighieri a Macerata di Paola Pagnanelli Una 40enne è piantonata nel reparto psichiatria dell'ospedale di Macerata, accusata di aver ... Leggi su quotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) La finestraquale è stata buttata la, in via Dante Alighieri a Macerata di Paola Pagnanelli Una 40enne è piantonata nel reparto psichiatria dell'ospedale di Macerata, accusata di aver ...

CarlinoMacerata : Macerata, bimba giù dalla finestra. Madre arrestata: è piantonata in ospedale - Lasiciliaweb : Bimba giù dalla finestra, fermata la madre Macerata: la piccola di 4 anni sopravvive a un volo dal terzo piano … - infoitinterno : Bimba di 4 anni giù dal terzo piano, la madre indagata per tentato omicidio - infoitinterno : Bimba di 4 anni precipitata dal terzo piano: è stata la madre a buttarla giù - L'Unione - Lory75808366 : @imballoionico Hanno ancora le ffp2 - arrivano già in macchina con ste cose incollate al viso ( in macchina mamma e… -