Big Show cambia ancora serata e chiude di domenica (Di martedì 3 maggio 2022) Enrico Papi - Big Show Big Show non trova pace. Lo Show del venerdì sera di Enrico Papi, traslocato poi al giovedì, cambierà nuovamente serata di messa in onda in occasione della puntata finale. Il programma, che ha debuttato su Canale 5 lo scorso 8 aprile, chiuderà con il quinto e ultimo appuntamento domenica 8 maggio, anziché giovedì 5, dove andrà in sostituzione il film 10 giorni senza mamma. Partito con un deludente 13.7% di share e appena 2,2 milioni di spettatori, Big Show ha perso subito ulteriori consensi, fino alla puntata di giovedì scorso, scivolata alla soglia del 9.5% con appena 1,5 mln contro Don Matteo su Rai 1. Ora il tentativo, invano, di risalire la china di domenica. Cambio di serata a parte, per lo ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 3 maggio 2022) Enrico Papi - BigBignon trova pace. Lodel venerdì sera di Enrico Papi, traslocato poi al giovedì, cambierà nuovamentedi messa in onda in occasione della puntata finale. Il programma, che ha debuttato su Canale 5 lo scorso 8 aprile,rà con il quinto e ultimo appuntamento8 maggio, anziché giovedì 5, dove andrà in sostituzione il film 10 giorni senza mamma. Partito con un deludente 13.7% di share e appena 2,2 milioni di spettatori, Bigha perso subito ulteriori consensi, fino alla puntata di giovedì scorso, scivolata alla soglia del 9.5% con appena 1,5 mln contro Don Matteo su Rai 1. Ora il tentativo, invano, di risalire la china di. Cambio dia parte, per lo ...

