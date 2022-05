(VIDEO) Gol, highlights e commento della 35a giornata di Serie A (Di lunedì 2 maggio 2022) Vediamo cos’è successo nel dettaglio nella trentacinquesima giornata di Serie A. Vincono entrambe le milanesi in testa alla classifica. Il Milan si conferma capolista battendo 1-0 la Fiorentina a San Siro grazie a un gol nel finale di Leao. L’Inter supera fuori casa l’Udinese (1-2): Perisic e Lautaro Martinez su rigore portano avanti i nerazzurri, i padroni di casa riaprono il match con Pussetto ma non riescono ad agguantare il pareggio. La squadra di Inzaghi resta al secondo posto a due lunghezze dai rossoneri. Al Maradona il Napoli stravince contro il Sassuolo (6-1). I gol degli azzurri portano il timbro di Koulibaly, Osimhen, Lozano, Mertens (doppietta) e Rrahmani. Lopez mette a segno il gol della bandiera per i neroverdi soltanto nel finale. La Juventus soffre ma riesce comunque a vincere in casa contro il Venezia (2-1). Decisiva ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Vediamo cos’è successo nel dettaglio nella trentacinquesimadiA. Vincono entrambe le milanesi in testa alla classifica. Il Milan si conferma capolista battendo 1-0 la Fiorentina a San Siro grazie a un gol nel finale di Leao. L’Inter supera fuori casa l’Udinese (1-2): Perisic e Lautaro Martinez su rigore portano avanti i nerazzurri, i padroni di casa riaprono il match con Pussetto ma non riescono ad agguantare il pareggio. La squadra di Inzaghi resta al secondo posto a due lunghezze dai rossoneri. Al Maradona il Napoli stravince contro il Sassuolo (6-1). I gol degli azzurri portano il timbro di Koulibaly, Osimhen, Lozano, Mertens (doppietta) e Rrahmani. Lopez mette a segno il golbandiera per i neroverdi soltanto nel finale. La Juventus soffre ma riesce comunque a vincere in casa contro il Venezia (2-1). Decisiva ...

