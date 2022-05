“Via per 80 milioni”: occhio Napoli, l’annuncio preoccupa i tifosi (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Napoli, dopo aver raggiunto la qualificazione Champions, pensa alle strategie di mercato in vista del futuro. L’ultima giornata di Serie A ha emesso importanti verdetti. Il pareggio della Roma nel posticipo con il Bologna ha dato la ‘matematica’ certezza a Juventus e Napoli che hanno cosi raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League. Importante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 2 maggio 2022) Il, dopo aver raggiunto la qualificazione Champions, pensa alle strategie di mercato in vista del futuro. L’ultima giornata di Serie A ha emesso importanti verdetti. Il pareggio della Roma nel posticipo con il Bologna ha dato la ‘matematica’ certezza a Juventus eche hanno cosi raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League. Importante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

RaiTre : “Sogno il giorno in cui ascolteremo questa canzone e penseremo che per fortuna parla di qualcosa di assurdo, surrea… - CarloCalenda : Salario Minimo, Meno RDC e obbligo lavori socialmente utili, taglio irpef su giovani per evitare emigrazione, trasp… - GuidoDeMartini : ?? PER CHI VUOLE PROVARE A CAPIRE QUALCOSA IN PIÙ sulla situazione in Ucraina ?? ecco il documentario di Mazzucco con… - arsein_lupin : RT @AxlGuidato: Lavrov: ci avete fregato i soldi. 300 miliardi di $ di proventi di vendita di gas e petrolio. Per via che erano depositati… - fraluca_pac : RT @mentecritica: le armi mai viste ... roba pericolosa per chi la usa. ci vuole un mezzo per muoverle e dopo il fuoco ci vuole tempo per s… -