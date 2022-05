Verso la prima estate senza restrizioni Covid, l’ipotesi di Costa: «Dal 15 giugno può arrivare la fine degli obblighi» (Di lunedì 2 maggio 2022) La prima estate senza alcuna restrizione. Questa la prospettiva ottimista data poche ore fa dal sottosegretario della Salute Andrea Costa sulla futura lotta al virus. «Se la situazione continuerà a migliorare è ragionevole pensare che le proroghe al 15 giugno delle restrizioni anti Covid possano arrivare a una fine», ha detto. «Credo che ci siano le condizioni per dire che siamo di fronte alla possibilità di arrivare a un’estate senza restrizioni». In visita a Genova, il sottosegretario ha poi commentato l’ultima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza in vigore dal 1° maggio: «Il Governo ha deciso il criterio della gradualità sia nell’introduzione sia ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 maggio 2022) Laalcuna restrizione. Questa la prospettiva ottimista data poche ore fa dal sottosegretario della Salute Andreasulla futura lotta al virus. «Se la situazione continuerà a migliorare è ragionevole pensare che le proroghe al 15delleantipossanoa una», ha detto. «Credo che ci siano le condizioni per dire che siamo di fronte alla possibilità dia un’». In visita a Genova, il sottosegretario ha poi commentato l’ultima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza in vigore dal 1° maggio: «Il Governo ha deciso il criterio della gradualità sia nell’introduzione sia ...

UKRinIT : La #Russia continua a mandare i residenti di #Mariupol nei campi di filtramento prima della deportazione illegittim… - adovrelena : @sisalvichipuoo Secondo me questa foto è vecchia di solito sono preparati prima questo genere di post, se non sbagl… - DarwinMorell : - steve_esse : @BliceroV2 @verso_il_fronte @EnricoLetta Poi vediamo chi va a Combattere. Sig Letta in Prima fila col fucile, non F… - bluekkhyun : mi mancano cinque sei capitoli mi sa perché sta diventando interessante solo verso la fine ?? se mi avessero messo… -