Vavassori, il soldato volontario in Ucraina, vuole tornare a casa: “Sono stufo” (Di lunedì 2 maggio 2022) “Sono stufo. Per me è abbastanza così“, ha scritto su Instagram Ivan Luca Vavassori, il 29enne che si era arruolato come volontario nelle brigate internazionali per combattere al fianco dell’esercito di Kiev. Il calciatore ha annunciato la volontà di voler tornare a casa, con una story in lingua spagnola in cui ha aggiunto: “E’ ora di tornare a casa, non ho più la testa per andare avanti. Ho fatto tutto il possibile per aiutare. Ho messo tempo e vita a disposizione del popolo ucraino, però ora è tempo di riprendermi la mia vita“. Vi raccomandiamo... Stupri di guerra in Ucraina: in arrivo quasi 3mila scorte di pillole abortive “Torno dove Sono felice e a ... Leggi su diredonna (Di lunedì 2 maggio 2022) “. Per me è abbastanza così“, ha scritto su Instagram Ivan Luca, il 29enne che si era arruolato comenelle brigate internazionali per combattere al fianco dell’esercito di Kiev. Il calciatore ha annunciato la volontà di voler, con una story in lingua spagnola in cui ha aggiunto: “E’ ora di, non ho più la testa per andare avanti. Ho fatto tutto il possibile per aiutare. Ho messo tempo e vita a disposizione del popolo ucraino, però ora è tempo di riprendermi la mia vita“. Vi raccomandiamo... Stupri di guerra in: in arrivo quasi 3mila scorte di pillole abortive “Torno dovefelice e a ...

news_mondo_h24 : Vavassori, soldato volontario a Kiev annuncia il suo rimpatrio - Lucressio : È andato un po’ a caccia , ora che le prede , non sono più i cittadini del Donbass , ma guerrieri ceceni e russi ,… - infoitinterno : Il portiere soldato Vavassori molla la guerra e torna a casa: “È ora di riprendermi la mia vita” - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Dopo i timori per la sua vita, seguiti ad alcuni giorni di silenzio che avevano fatto pensare al peggio, martedì scorso il pad… - StefaniaFalone : RT @fanpage: Dopo i timori per la sua vita, seguiti ad alcuni giorni di silenzio che avevano fatto pensare al peggio, martedì scorso il pad… -