Sorpresa: a marzo 103 mila posti fissi in più. E le imprese stabilizzano i giovani per paura di perderli (Di lunedì 2 maggio 2022) Non capita spesso che alla casella della nota Istat sull’occupazione che riguarda il saldo dei posti fissi, ovvero la somma algebrica tra neo assunti e dimessi, ci sia scritto addirittura +... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 2 maggio 2022) Non capita spesso che alla casella della nota Istat sull’occupazione che riguarda il saldo dei, ovvero la somma algebrica tra neo assunti e dimessi, ci sia scritto addirittura +... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

ilfoglio_it : Pil, lavoro, depositi in banca: la resilienza registrata nel terzo mese dell'anno ci dice che il mercato del lavoro… - scruta_vendetta : @marattin In Russia non vivono la dittatura imposta agli italiani da marzo 2020! Ecco dove nasce la sorpresa di un… - nata_a_Marzo_ : Ho messo le Ash con il teschio e le rose, erano anni e i jeans con l'abbottonatura alta, come una Charlie's Angels.… - StockMarketNew3 : Invito tutte le persone che hanno un App della propria banca di controllare le USCITE di Aprile e Marzo con le usci… - chrcapuano : RT @AHaonthefloor1: 26 Marzo. Diretta di Jess. B entra a bomba e a sorpresa con una domanda dalla risposta prevedibile e scontata con tan… -