Sky: Napoli, Fabian Ruiz sarà ceduto per fare cassa. Ecco la decisione del club azzurro” (Di lunedì 2 maggio 2022) Fabian Ruiz verrà ceduto dal Napoli per fare cassa, lo annuncia la redazione sportiva di Sky sport 24. Il Napoli ha conquistato la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Il club azzurro può già proiettarsi alla prossima stagione. Il mercato partirà da alcune conferme eccellenti come quella di Spalletti in panchina e Mertens nella rosa degli attaccanti mentre restano in bilico alcuni big come Koulibaly, Fabian Ruiz ed Osimhen. Secondo quanto rivela la redazione di Sky sport 24, sarebbe proprio il centrocampista andaluso il calciatore che il Napoli sacrificherà sul mercato per fare cassa: “Spalletti e Mertens, sono i due nomi dai quali ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 2 maggio 2022)verràdalper, lo annuncia la redazione sportiva di Sky sport 24. Ilha conquistato la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Ilpuò già proiettarsi alla prossima stagione. Il mercato partirà da alcune conferme eccellenti come quella di Spalletti in panchina e Mertens nella rosa degli attaccanti mentre restano in bilico alcuni big come Koulibaly,ed Osimhen. Secondo quanto rivela la redazione di Sky sport 24, sarebbe proprio il centrocampista andaluso il calciatore che ilsacrificherà sul mercato per: “Spalletti e Mertens, sono i due nomi dai quali ...

SkySport : Napoli, si riparte da Spalletti e Mertens. Fabian Ruiz verso la cessione per fare cassa #SkySport #SkyCalciomercato… - SkyTG24 : A #Napoli manoscritto inedito di Giacomo Leopardi 16enne - napolipiucom : Sky: Napoli, Fabian Ruiz sarà ceduto per fare cassa. Ecco la decisione del club azzurro' #calciomercaato #Fabian… - serieAnews_com : #Calciomercato #Napoli, #FabianRuiz destinato alla cessione in estate - NCN_it : SKY - Rinnovo Koulibaly, c'è ottimismo; il Napoli non vuol perdere Fabian a zero #Koulibaly #rinnovo #ottimismo… -