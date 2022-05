Questa foto di Bucha non mostra il risultato di un attacco missilistico russo (Di lunedì 2 maggio 2022) Il 1 maggio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un soldato e dei bambini camminare in una strada dove sono presenti delle auto capovolte. Sullo sfondo si vede una palazzina di colore giallo e bianco. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Meravigliosi missili russi. Missili intelligenti. Cappottano le auto ma lasciano le finestre integre. Niente niente che ci stanno a coglioná…?». Secondo l’autore del post oggetto di analisi, la foto mostrerebbe una messinscena organizzata dagli ucraini per disinformare sull’invasione militare russa. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine è reale e non mostra una messinscena per disinformare sulla guerra in Ucraina. La foto che stiamo ... Leggi su facta.news (Di lunedì 2 maggio 2022) Il 1 maggio 2022 su Facebook è stata pubblicata unacheun soldato e dei bambini camminare in una strada dove sono presenti delle auto capovolte. Sullo sfondo si vede una palazzina di colore giallo e bianco. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Meravigliosi missili russi. Missili intelligenti. Cappottano le auto ma lasciano le finestre integre. Niente niente che ci stanno a coglioná…?». Secondo l’autore del post oggetto di analisi, lamostrerebbe una messinscena organizzata dagli ucraini per disinformare sull’invasione militare russa. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine è reale e nonuna messinscena per disinformare sulla guerra in Ucraina. Lache stiamo ...

