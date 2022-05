Le polemiche per la bandiera che inneggia alla “Marcia su Roma” comparsa all’Olimpico (Di lunedì 2 maggio 2022) Una bandiera inneggiante alla Marcia su Roma è apparsa nella curva dello Stadio Olimpico durante il match tra i giallorossi e il Bologna, terminato in parità. Un vessillo che rappresenta la presa di potere coatta di Benito Mussolini e che inneggia all’avvento del fascismo, e che per questo motivo non può trovare spazio in uno stadio di calcio. La pensa così anche l’ex deputato del Pd e membro della direzione nazionale Marco Miccoli, che ha scritto una lettera di chiarimento alla società. Sui social della A.S. Roma la foto era anche stata rilanciata, certamente per errore, insieme ad altre immagini del match. Frustration tonight – but now we focus our attention fully on Thursday. DAJE Roma! #ASRoma ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Unantesuè apparsa nella curva dello Stadio Olimpico durante il match tra i giallorossi e il Bologna, terminato in parità. Un vessillo che rappresenta la presa di potere coatta di Benito Mussolini e cheall’avvento del fascismo, e che per questo motivo non può trovare spazio in uno stadio di calcio. La pensa così anche l’ex deputato del Pd e membro della direzione nazionale Marco Miccoli, che ha scritto una lettera di chiarimentosocietà. Sui social della A.S.la foto era anche stata rilanciata, certamente per errore, insieme ad altre immagini del match. Frustration tonight – but now we focus our attention fully on Thursday. DAJE! #AS...

capuanogio : La #Lazio contro #Mourinho (e non solo) per le polemiche sul gol in fuorigioco di #Acerbi. Citati anche due errori… - CottarelliCPI : Il 25 aprile è una data storica per tutti. È il giorno della liberazione dal nazifascismo e dalla guerra. Speriamo… - montemi1 : RT @montemi1: ?? Dal 99 il progetto #Roxanne è una eccellenza di @Roma rivolto alle persone vittime di #tratta per sfruttamento sessuale. Do… - simoventurini1 : RT @claudioriccio: Basta guardare l'elenco degli interventi di #paceproibita. Nell'evento non c'è nulla di associabile alle pessime posizio… - Potemkin959 : @JoeFortissimo Mah…mah…se entrassimo nel merito senza polemiche potrebbero esserci delle sorprese… Poi, appunto, s… -