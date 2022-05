La morte di Palotti nella cabina ascensore della Farnesina: un funzionario sentì gridare "aiuto" (Di lunedì 2 maggio 2022) Un funzionario della Farnesina mercoledì 27 aprile tra le 18.25 e le 19 sentì un uomo gridare "aiuto". Furono allertati i carabinieri del drappello interno al ministero che però non individuarono nessuno.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 2 maggio 2022) Unmercoledì 27 aprile tra le 18.25 e le 19un uomo". Furono allertati i carabinieri del drappello interno al ministero che però non individuarono nessuno....

