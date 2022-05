(Di lunedì 2 maggio 2022) Inchiostro rosso, sfondo nero.De, nipote del maestro Fabrizio ed ex partecipante al Grande Fratello, racconta con due storie su Instagram il motivo della sua assenza dai social e dalla televisione. La showgirl ha denunciato, senza rivelare troppi dettagli, di essere stata vittima di una, che l’hanno “costretta a sparire soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora in realtà mi trovo”.De, 32 anni, è nipote del grande maestro Fabrizio De(Foto Instagram /De) Le parole su Instagram diDesono oltre a una denuncia, un modo per cercare la ...

Luce_news : La forza di reagire di Francesca De André: “Ho subito una grave violenza fisica” - GiulianaFabris : @squopellediluna È normale aver paura, dopo tutto quello che hai passato. Però devi reagire allo sconforto perché t… - silviaqueen5 : RT @bertero_g: A messa ero l'unica senza #mascherina. Pure marito e figlia l'hanno messa perché erano tutti mascherinati. Non ha senso. Nem… - mindisamaze : Forza Lube, reagire. DAI DAI DAI. TESTA! #PerugiaCivitanova #cheplayoff #superlega #credembanca #noisiamolube… - bertero_g : A messa ero l'unica senza #mascherina. Pure marito e figlia l'hanno messa perché erano tutti mascherinati. Non ha s… -

LA NAZIONE

Francesca ha ringraziato tutto per la vicinanza che le hanno dimostrato: ' Non avete forse la reale idea di quanto questo veramente mi aiuti ad avere ancora piùdie rafforzare la ...... 'Come mi aspettavo sto ricevendo da tanti supporto e comprensione di cui ho davvero bisogno e non avete idea di quanto questo veramente mi aiuti ad avere ancora piùdie rafforzare la ... "Firenze ha la forza per reagire alla crisi Servono unità nazionale e fiducia nell’Europa" La forza di reagire ai meccanismi di violenza Poco dopo aver condiviso la sua storia, Francesca De André ha voluto aggiungere che, grazie ai tanti messaggi di supporto e comprensione, sta ..."Penso che ognuno di noi abbia un serbatoio di riserva per qualche evento drammatico e li riusciamo a far uscire la vera forza che è in noi. Per me è stato naturale reagire, perché volevo subito ...