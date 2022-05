Kit Connor racconta com’è stato lavorare con Olivia Colman in “Heartstopper” (Di lunedì 2 maggio 2022) Kit Connor interpreta Nick in Heartstopper e ha raccontato com’è stato lavorare fianco a fianco con Olivia Colman, attrice acclamata e conosciuta anche dal pubblico di Netflix. In Hearstopper c’è una ben gradita sorpresa per il pubblico del piccolo schermo affezionato ai prodotti Netflix. Nel cast, infatti, spunta anche Olivia Colman, attrice inglese che ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 2 maggio 2022) Kitinterpreta Nick ine hatofianco a fianco con, attrice acclamata e conosciuta anche dal pubblico di Netflix. In Hearstopper c’è una ben gradita sorpresa per il pubblico del piccolo schermo affezionato ai prodotti Netflix. Nel cast, infatti, spunta anche, attrice inglese che ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

nonmelafido : Kit connor non mettermi in difficoltà con le tue apparizioni oggi miraccomando che è già tragica a farcela - alequellodivino : ho visto su tt una persona che ha editato kit connor. cosa c’è di meglio? - zovxrt : RT @hack4ii: la mia tl è tipo *kurt che piange su room 553* *foto di kit connor* *kurt che piange su room 553* *foto di apo e mile* *kurt c… - medina_selimi : RT @scotlover96: Cose di cui non sapevo di avere bisogno: Kit Connor che canta con questa voce. - clevds : la mia tl piena di kit connor questo è il twitter che mi piace -