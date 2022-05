Kean a un passo dal record: a 22 anni nessuno ci era mai riuscito (Di lunedì 2 maggio 2022) Moise Kean ha avuto il non facile compito di dover arrivare alla Juve subito dopo l’addio di Ronaldo, ma sta per raggiungere un gran record. Cristiano Ronaldo è uno di quei giocatori che rimarranno per sempre indelebili nella storia del calcio anche quando si ritirerà e per questo motivo era davvero impossibile pensare che Moise Kean potesse sostituirlo senza farlo rimpiangere, con l’italiano che ha comunque deluso le aspettative, ma contro il Sassuolo ha segnato un gol che potrebbe portarlo a superare a breve un record. Moise Kean Juventus (Ansa Foto)Il ruolo dell’attaccante è sicuramente quello che più di tutti viene messo sotto la lente d’ingrandimento perché è qui dove si fanno i gol e si permette alla squadra di vincere partite e trofei, ecco dunque perché Moise Kean è stato ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 2 maggio 2022) Moiseha avuto il non facile compito di dover arrivare alla Juve subito dopo l’addio di Ronaldo, ma sta per raggiungere un gran. Cristiano Ronaldo è uno di quei giocatori che rimarranno per sempre indelebili nella storia del calcio anche quando si ritirerà e per questo motivo era davvero impossibile pensare che Moisepotesse sostituirlo senza farlo rimpiangere, con l’italiano che ha comunque deluso le aspettative, ma contro il Sassuolo ha segnato un gol che potrebbe portarlo a superare a breve un. MoiseJuventus (Ansa Foto)Il ruolo dell’attaccante è sicuramente quello che più di tutti viene messo sotto la lente d’ingrandimento perché è qui dove si fanno i gol e si permette alla squadra di vincere partite e trofei, ecco dunque perché Moiseè stato ...

orahounbelnick : Vlahovic sarà pure servito male ma sta attraversando un momento no anche dal punto di vista fisico, è appannato e n… - MondoBN : CHAMPIONS A UN PASSO. ADESSO JUVE AVANTI TUTTA - infoitsport : La Juve approfitta dei ko avversari col Sassuolo. Dybala-Kean mettono la Champions a un passo - Gio40351985 : RT @La_Bianconera: #Kean ci regala 3 punti d'orooo! ?? Passo avanti importantissimo verso la Champions! ?? #Juve in emergenza, 'scivolosa', b… - Jjuventushare : RT @La_Bianconera: #Kean ci regala 3 punti d'orooo! ?? Passo avanti importantissimo verso la Champions! ?? #Juve in emergenza, 'scivolosa', b… -