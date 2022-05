Giro d’Italia 2022 | seconda tappa Budapest-Budapest | percorso e altimetria

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 maggio 2022) Ile l’delladel, la cronometro individuale di 9,2 chilometri con partenza e arrivo a. Una prova contro il tempo breve, ma comunque destinata a segnare la classifica generale. I corridori prenderanno il via da Pest, per arrivare nella piazzetta del centro storico di Buda: attenzione agli ultimi 1300 metri in salita, che presentano nella prima parte anche uno strappo con punte del 14%. Per il resto strade ampie e passaggi suggestivi lungo il Danubio.: ORARI, TV E STREAMING: IL CALENDARIO COMPLETO L’della cronometro di ...