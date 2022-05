Gasperini a sorpresa sull’Atalanta | Se lo faccio mi cacciano!”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 2 maggio 2022) Al termine della rocambolesca sfida tra Atalanta e Salernitana, finita 1-1, ai microfoni di Dazn parla così Gianpieroriguardo alla concretizzazione: “Non riusciamo ad avere la marcia che ci aspettiamo. C’è una disparità notevole tra quello che abbiamo fatto fuori casa e davanti al nostro pubblico. Abbiamo attaccato a lungo ma non riusciamo ad essere concreti, poi magari andiamo sotto e diventa tutto più complicato. Ci è mancata la sicurezza tecnica. Attaccare in massa, creare opportunità, non lo facciamo più come una volta. Siamo sempre stati la sesta difesa del campionato ma molto spesso il primo attacco. In questo momento continuiamo a giocare allo stesso modo ma non riusciamo ad essere efficaci nella fase offensiva e questo in casa è più evidente”.Atalanta Salernitana Queste le parole, invece, per rispondere alla ...