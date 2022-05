Fedez “chiude” il Concertone e vola a New York per il Met Gala con Chiara Ferragni (Di lunedì 2 maggio 2022) “Buon Primo Maggio e buon Concertone a tutti, avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso”, scrive sarcasticamente Fedez su Instagram. L’artista ha voluto lanciare una frecciatina alla tv pubblica, dopo la querelle dell’anno scorso, quando aveva accusato i vertici Rai di volerlo censurare sul palco dell’evento. La sua frase è stata letta in diretta dalla conduttrice Ambra Angiolini, che l’ha salutato proprio sul finale. Nonostante sia a New York, il rapper è dunque riuscito ad essere comunque il protagonista della manifestazione in piazza San Giovanni, a Roma. Ma cosa ci fa nella Grande Mela insieme alla moglie Chiara Ferragni? Al Met Gala con Donatella Accappatoi personalizzati per i FerragnezSe c’è un invito che di certo non è andato perso è quello che Donatella ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 2 maggio 2022) “Buon Primo Maggio e buona tutti, avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso”, scrive sarcasticamentesu Instagram. L’artista ha voluto lanciare una frecciatina alla tv pubblica, dopo la querelle dell’anno scorso, quando aveva accusato i vertici Rai di volerlo censurare sul palco dell’evento. La sua frase è stata letta in diretta dalla conduttrice Ambra Angiolini, che l’ha salutato proprio sul finale. Nonostante sia a New, il rapper è dunque riuscito ad essere comunque il protagonista della manifestazione in piazza San Giovanni, a Roma. Ma cosa ci fa nella Grande Mela insieme alla moglie? Al Metcon Donatella Accappatoi personalizzati per i FerragnezSe c’è un invito che di certo non è andato perso è quello che Donatella ...

